ضبط مهندس مدنى محكوم عليه بالحبس 73 سنة

تواصل الأجزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملات مكبرة على مختلف المحافظات لضبط الخاريجن عن القانون، وملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية)، محكوم عليها بالحبس (87 سنة وكفالات وغرامات مالية فى 134 حُكم(جزئى ،غرامة) بتهم (تبديد –مبانى- سرقة تيار كهربائى).



(مهندس مدنى - مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة)، محكوم عليه بالحبس(73 سنة وكفالات مالية فى 53 حُكم جزئى بتهم "تبديد ، ضرب").

(صياد - مقيم بدائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس (14سنة وكفالات وغرامات مالية فى 52 حُكم (مستأنف - جزئى - غرامة" بتهم (تبديد ، إشغال).



(عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (73 سنة وكفالات وغرامات مالية فى(67 حُكم "جزئى ،مستأنف ، غرامة") بتهم(تبديد، ضرب ، سرقة تيار كهربائى).



وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتهاـ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

