الدقهلية تبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الجديدة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اللواء مهندس حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والوفد المرافق له.

وتفقد محافظ الدقهلية، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، مشروع امتداد المشايه الجديده بطول 2 كيلو متر بداية من مكتبة مصر العامة وصولاً بقولنجيل للوقوف علي المشاكل والمعوقات التي تواجه اعمال التنفيذ وسرعة حلها مع كافة الجهات، كما تفقدوا مقترح مشروع انشاء ممشي أهل المنصوره على النيل والذي سيتم تنفيذه في قطاعين القطاع الاول بداية من موتيل المحافظه وصولاً الي فيلا غيث والقطاع الثاني بطول امتداد المشايه الجديدة.

وحرص محافظ الدقهلية، على تفقد مشروعات الكباري والتوسعات الجاري انشائها علي طريق رافد المنصوره جمصه وطريق جمصه الساحلي بداية من مدينة جمصه حتي مدينة المنصوره الجديده حيث تفقدوا المواقع المقترحه لإنشاء كباري مشاه للطلاب والعاملين بالجامعات أمام كل من جامعة الدلتا وجامعة المنصوره الأهلية وجامعة المنصوره الجديده .

وأكد المحافظ، أن ما يحدث علي أرض الدقهلية في الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشروعات قوميه في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظه منذ تاريخها حيث تم تطوير كافة الطرق الرئيسية بالمحافظه بالإضافة إلي إنشاء طرق جديده لربط الدقهلية بكافة المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن مشروع امتداد المشاية الجديدة وانشاء ممشي اهل المنصوره علي النيل حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره لتعود المنصوره عروسا للنيل كسابق عهدها .

وثمن المحافظ، دور وزارة النقل وعلي رأسها الفريق كامل الوزير علي تعاونها الكامل والمثمر مع المحافظه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة ابناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهيه .

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة النقل ، والدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا ، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصوره الجديده ، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية هندسه جامعة المنصوره ، والمهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة المنصوره الجديده ، والمهندس ايمن سميح مدير هيئة الطرق بالدقهلية ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمهندس محمد عبدالرؤف وكيل وزارة الري بالدقهلية ، والمهندسة ندا قطامش مندوب مديرية الإسكان ، والمهندسه مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره ، والمهندس ايمن عزت رئيس مدينة جمصه