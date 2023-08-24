فيلم "لف وارجع تاني" فى السعودية ودول الخليج.. الليلة

تستعد دور العرض السينمائية فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج لاستقبال فيلم "لف وارجع تاني" الليلة 24 أغسطس.

وكانت حرصت الشركة المنتجة لفيلم "لف وارجع تاني"، على تشويق الجمهور للعمل من خلال طرح البوسترات الرسمية، وذلك تمهيدًا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

حيث تصدر كل بطل بمفرده بوسترًا دعائيًا إضافة إلى البوستر الرسمي الذى جمع كل الأبطال، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الأول خلال الأيام المقبلة والإعلان عن موعد إطلاقه في السينمات.

فيلم لف وارجع تانى





قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

فيلم لف وارجع تانى





ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فتحي ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان، تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات.