فريق الصحة المهنية بوزارة الصحة يتفقد مستشفى ميت غمر بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ,اليوم ,أن فريق الصحة المهنية بوزراة الصحة و المديرية قام بجولة تفقدية لمستشفى ميت غمر للمرور على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمستشفى والاطمئنان على أساليب التدريب الصحي بالشكل الأمثل.

وقام الوفد يرافقه الدكتور أحمد رشدي مدير المستشفى بالمرور على الأقسام ،شملت قسطرة القلب و عنايه التخدير والطوارئ و عنايه الأطفال و الحضانة / المعمل و بنك الدم و تانك الأكسجين و المطبخ و المغسلة و شبكة الغازات /الاستقبال و قسم الأطفال و اطمأنوا على كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة .

وقام فريق الصحة المهنية بالاطلاع علي مستجدات أعمال الصحة المهنية بإدارة ميت غمر وقد ضم الوفد الدكتورة آية الحسين و رضا هلال من فريق الوزراة و الدكتورة سحر فؤاد مدير الادارة ومسؤولي الصحة المهنية بالإدارة

من جانبهاأكدت الدكتورة بوسى البدراوى مدير إدارة الصحة المهنية أن الزيارة تضمنت حضور عرض على أعمال الإخلاء فى حالة الطوارئ وكيفية تطبيقها بشكل سليم لمكافحة الأزمات والكوارث .

وفى ختام الزيارة أشاد الوفد بمدى تعامل وتطبيق إدارة المستشفى، والإدارة الصحية لتعليمات ومعايير السلامة والصحة المهنية متمنين لهم الاستمرارية للوصول دائما للمستوى المطلوب.

وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة وصحة العاملين و المترددين.