ممثلي افريقيا في مونديال السلة.. نجوم جنوب السودان الحصان الأسود للبطولة

قبل ساعات من أفتتاح مباريات بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان في تنظيم مشترك، تتطلع القارة الافريقية والتي تشارك للمرة الاولى في نهائيات بطولة العالم بخمسة منتخبات، هي مصر وأنجولا و كوت ديفوار و جنوب السودان والرأس الأخضر لتحقيق انجاز جديد يضاف لسجلات القارة الأفريقية في عالم لعبة العمالقة .

جنوب السودان



يشارك جنوب السودان لكرة السلة في المجموعة الثانية مع منتخبات بورتوريكو و الصين و صربيا وسيكون جدول مبارياته على النحو التالي :

٢٦ أغسطس جنوب السودان - بورتوريكو

٢٨ أغسطس جنوب السودان - الصين

٣٠ أغسطس جنوب السودان - صربيا

وليد جديد في كرة السلة العالمية

يعد منتخب جنوب السودان هو الوليد الجديد في عالم كرة السلة العالمية فهو المنتخب الذي تأهل بعد ١٢ عام فقط من حصول بلاده على الاستقلال وبعد ثلاث أعوام فقط من نهاية حرب أهلية قضت على حوالي ٤٠٠ الف شخص .

و قليلون هم من توقعوا هذا البزوغ لنجوم منتخب جنوب السودان في التصفيات لكن منتخب النجوم فعلها من اول محاولة وتأهل للمرة الاولى الى نهائيات بطولة العالم لكرة السلة .

الكثير من الفضل في هذا النجاح يعود لرئيس اتحاد جنوب السودان لكرة السلة واحد نجوم دوري رايحة المحترفين الأمريكي NBA السابقين والذي تم اختياره اكثر من مرة كلاعب ضمن فريق فريق كل النجوم في الدوري الأمريكي ليول دينج والذي كان يقوم ايضا بمهمة مساعد المدرب للمدير الفني الأمريكي المدير الفني لجنوب السودان والمدرب المساعد لفريق هيوستن روكيتس رويال ايفي

افضل مشاركة في بطولة العالم لكرة السلة :

هذه هي المشاركة الاولى لمنتخب جنوب السودان في بطولات كأس العالم وستكون مباراته امام بورتوريكو هي أولى مبارياته .

نجوم للمشاهدة :

يضم منتخب النجوم البازغة كما يطلق عليه مجموعة هائلة من الاعبين في مقدمتهم وينيان جابريل لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز والذي شارك في الموسم الأخير في ٦٨ مباراة مع فريقه والذي تم استدعائه للمرة الاولى لمنتخب جنوب السودان الشهر الماضي الى جانب لاعب شيكاغو بولز الأمريكي كارليك جونز .

