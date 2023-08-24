إشادة دولية بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة.. وشراكات مماثلة قريبًا

زار وفد حكومي هولندي رفيع المستوى، اليوم، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير.

جاء ذلك تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.

وضم الوفد الهولندي ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والأمن والشئون الاجتماعية والعمل الهولندية، والسفارة الهولندية بالقاهرة، كما استقبلهم في مقر المركز من الجانب الألماني أندرياس أدريان، منسق مجموعة تطوير التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد آخر من ممثلي الوكالة الألمانية، وكذلك فريق العمل الخاص بالمركز.

وخلال الزيارة، قام أعضاء الوفد الهولندي، برفقة السيد مساعد وزيرة الهجرة، بجولة تفقدية للتعرف على الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز، ثم استمعوا إلى شرح تفصيلي عن الأنشطة والخدمات المختلفة.

السفير الهولندي بالقاهرة

وبدوره وجه بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، بخالص الشكر إلى وزارة الهجرة وإلى كل القائمين على المركز المصري الألماني على الاستضافة وحفاوة الاستقبال.

وقال: "إن زيارتنا هذه جاءت للاستفادة من التجربة الناجحة التي نفذتها مصر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومختلف البرامج التي تنفذها وزارة الهجرة المصرية، فنحن بحاجة إلى التعاون من أجل إقامة نماذج مماثلة من هذا المركز. الحكومة الهولندية حريصة على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة لذلك نحرص على تضافر الجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك".

كما عبر السفير الهولندي عن انبهاره بالمركز ودوره وكل أنشطته المقدمة في سبيل تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج كبديل إيجابي للهجرة غير الشرعية، بالإضافة لدوره المهم في توفير فرص للتدريب والتوظيف للشباب داخل مصر.

مسؤول سياسة شراكات الهجرة بوزارة الخارجية الهولندية

ومن ناحيته، قال نيلز دروين، مسؤول سياسة شراكات الهجرة بوزارة الخارجية الهولندية، وأحد أعضاء الوفد، إن هذه هي الزيارة الثالثة لوفد حكومي هولندي للتشاور مع الجانبين المصري والألماني فيما يخص أوجه التعاون المشتركة في مجالات تنقل العمالة وتدريب وتوظيف الشباب وإعادة إدماج العائدين، وأضاف: "لذلك فنحن نمضي قدما نحو البدء في تنفيذ الشراكة مع الجانبين المصري والألماني على أرض الواقع وما تبقى الآن هو تحديد خطوات البدء والتنفيذ".

منسق مجموعة تطوير التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

بدوره، أعرب أندرياس أدريان، منسق مجموعة تطوير التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن تقديره للتعاون المصري الألماني في مجالات التوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، وعن سعادته بالمركز ونشاطه، الذي يجسد علامة فارقة في التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية والتوعية بسبل الهجرة الآمنة، خاصة ما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل العالمية.

وقال: "إن هدفنا الأساسي ليس كثرة الأعداد وإنما جودة الخدمات المقدمة. نحن نستثمر في الطريقة التي تقدم بها الخدمات، ونتعاون للاستفادة من جميع موارد الشركاء في كل المجالات حتى نضمن استدامة الخدمات المقدمة للشباب، لذلك فالخبرة والدعم الهولندي سيكون إضافة كبيرة لمجهوداتنا.

وفيما يخص التوظيف أكد أن سوق العمل هو سوق حر لذلك دورنا هو التيسير بين العرض والطلب والتشبيك بين القطاعات المختلفة داخل وخارج مصر".

يذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يقع في حي المعادي بمحافظة القاهرة ومفتوح للجمهور ويتم العمل داخل المركز على 3 مجالات، أولها: الإرشاد إلى فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، ثانيها: توفير فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، وثالثها: خدمات إعادة الإدماج بما فيها التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تقديمه فرص للتدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا ودول أخرى.