الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عامل توصيل يتحرش بفتاة في بني سيوف ويعترف بجريمته

المتهم بالتحرش بفتاة
المتهم بالتحرش بفتاة

تمكنت الأجهزة جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة سيدة لتضررها من (عامل توصيل طلبات) لقيامه بالتحرش بنجلتها لفظياً بمدخل العقار سكنهما حال نزولها من العقار، وحال قيام نجلتها بالاستغاثة بحارس العقار قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

txt

نيقولا معوض يكسر حاجز الصمت ويكشف تفاصيل تجربة تحرش|ما كان بدي أكون ممثل

txt

الأمن العام يضبط 24 عنصرًا إجراميًا بأسوان ودمياط


بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها  وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط .

 

اعترافات المتحرش 

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبحوزته دراجة نارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

مواد متعلقة

تحرش بربة منزل.. إحالة عامل للجنايات في الأزبكية

الحبس عامين لمتهم تحرش لفظيًا بفتاة

شاب ينهي حياة سائق تحرش بشقيقته

إدانة ترامب في قضية تحرش بكاتبة.. وتعليق قوي من الرئيس السابق