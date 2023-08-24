الأمن العام يضبط 24 عنصرًا إجراميًا بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان –دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسوان



ضبط (10) قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرامات لمخدر البانجو– كمية من المواد المخدرة "هيروين – شابو– أفيون")، بحوزة (11) متهمًا لعدد "5 منهم معلومات جنائية".



ضبط عدد (3) قضايا "سلاح نارى" ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").



تنفيذ عدد (799) حكمًا قضائيًا متنوعًا.



ضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما (2,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش–2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى– طلقة نارية).



مديرية أمن دمياط



ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش –12 كيلو جرام لمخدر البانجو –

3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو –كمية لمخدر الهيروين –بندقية خرطوش–5 فرد محلى –عدد من الطلقات) ، بحوزة (7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية").



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

