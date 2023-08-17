9 شروط للتقديم على الوظائف العسكرية بقطاع الأمن العام والسجون بالسعودية

الوظائف العسكرية بقطاع الأمن العام والسجون.. باتت من الموضوعات لاكثر بحثًا لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف العسكرية، تزامنًا مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة (جندي).

موعد التقديم على وظائف الأمن العام والسجون

ولفتت الإدارة إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 صفر 1445هـ/ 19 أغسطس 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 صفر 1445هـ/ 24 أغسطس 2023م.

معايير التقديم على وظائف الأمن العام والسجون

وكانت الإدارة أعلنت موعد التقديم بوظائف قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام والسجون) وفق شروط وضوابط محددة منها:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة. ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. أن يتناسب وزن المتقدم مع طوله حسب اللائحة الطبية. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها.

ونبهت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بضرورة دخول المتقدم على منصة (مؤهل) بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الحقول بمنتهي الدقة.

وحذرت الإدارة أنه سوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.