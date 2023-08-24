إنشاء مجمع للمواقف وكوبري الملكية البحرية للمشاة بملوى

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، أعمال إنشاء مجمع مواقف السيارات بجوار السكة الحديد ، للوقوف على نسب التنفيذ والمواعيد المحددة للإنتهاء من أعمال الإنشاء.

كما تم متابعة الإنتهاء من أعمال كوبرى مشاة الملكية البحرية بمدينة ملوى، وخلال الجولة شدد رئيس مركز ومدينة ملوي ، على الإلتزام بالمواصفات المطلوبة بالجودة والكفاءة اللازمة ، مع سرعة الإنتهاء من الأعمال ، والبدء فى تشغيل الكوبرى ، وذلك لراحة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية .

بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل ، وذلك في المشروعات الخدمية والتنموية ، والتى تهم المواطنين في مختلف المجالات التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، للتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل، والإنتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، استكمال إحلال وتجديد خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بديرمواس لمواسير المياه بطول 7 كيلو و100 متر، تمهيدا للرصف ، كما تابع أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية طريق القاهرة - أسيوط الزراعى .

وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 /2024، مؤكدا رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة والتواجد بموقع التنفيذ لمراعاة الإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، لسرعة الإنتهاء من المشروع لخدمة الأهالى.