لو فرحك قرب.. اصنعي خلطة الغار الطبيعية لتفتيح الجسم

تعانى الكثير من الفتيات من اسمرار الجسم نتيجة لتعرضهن الكثير للشمس وغيرها من العوامل الضارة بالبشرة، وكذلك عدم الحرص على ترطيب الجسم بشكل متكرر، مما يسبب لهن الكثير من الإحراج خاصًة إذا كانت تقدم على الزواج، لذا نقدم لك خلطة صحرية لتفتيح الجسم في وقت قياسي.

صابونة الغار

طريقة عمل خلطة الغار لتفتيح الجسم

المكونات:

ـ صابونة غار مبشورة ناعماً.

ـ علبة جلسرين سائل وشفاف.

ـ علبه جليسوليد أحمر كبير.

ـ فنجان قهوة زيت زيتون.

ـ فنجان قهوة زيت لوز.

ـ فنجان قهوة زيت خروع.

ـ ملعقة كبيرة كركم.

ـ علبة فكس.

طريقة الاستخدام:

1- اخلطي جميع المقادير جيداً، أو امزجيها معاً من خلال الخلاط الكهربائي حتى يتماسك الخليط بشكلٍ كاملٍ.

2- ضعي المزيج في علبه على أن يستخدم يومياً.

3- ضعى مزيج خلطة الغار على جميع أجزاء الجسم، باستثناء المناطق الحساسة.

4- اتركي الخلطة على جسمك لمدة ساعتين، ثم أفركيه بلوفة مغربية، واغسليه جيداً.

5- داومى على استعمال خلطة الغار بشكل منتظم، حتى تحصلي على بشرة فاتحة.