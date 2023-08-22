وظائف في الجسم تحتاج إلى لزنك لدعمها.. الجهاز المناعي أبرزها

يوجد الزنك في الخلايا في جميع أنحاء الجسم، ويساعد الخلايا على النمو والانقسام، وهو ضروري لنشاط الإنزيمات والبروتينات والحمض النووي، ولا يستطيع الجسم إنتاج الزنك لذا يجب الحصول عليه من الطعام، ويتم تخزينه بشكل رئيسي في العضلات والعظام.

الزنك مهم للعديد من وظائف الجسم

الجهاز المناعي: يحتاج الجسم إلى الزنك لمحاربة العدوى، والأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الزنك في أجسادهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي وغيره من الأمراض، والأطفال وكبار السن معرضون لخطر أكبر.

التئام الجروح: الزنك يدعم الجلد. إذا لم يكن لديك ما يكفي من الزنك، فقد يؤدي ذلك إلى تغيرات جلدية تبدو في البداية مثل الأكزيما، ويمكن استخدام مكملات الزنك لمساعدة الأشخاص الذين لا تشفى قرح ساقهم.

نزلات البرد: يباع الزنك في بعض المنتجات للمساعدة في علاج نزلات البرد، وتظهر الأبحاث أن تناول أقراص أو شراب الزنك يمكن أن يجعل أعراض البرد أقل حدة وتستمر لفترة أقل، خاصة إذا تناولتها خلال الـ 24 ساعة الأولى.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر: أظهرت بعض الأبحاث أن الزنك مهم في منع وإبطاء تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

التذوق والشم: يعتبر الزنك ضرورياً لأحد الإنزيمات اللازمة للتذوق والشم.

قد يعاني الأشخاص الأصحاء الذين ليس لديهم ما يكفي من الزنك في نظامهم الغذائي من تساقط الشعر والإسهال والعجز الجنسي ومشاكل في العين والجلد وفقدان الشهية، والحصول على ما يكفي من الزنك مهم بشكل خاص أثناء الحمل وللأطفال لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحيح.