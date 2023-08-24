المرحلة الثالثة للثانوية العامة.. خطوات تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة، فمن المتوقع أن يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للطلاب الذي لم يلتحقوا بالمرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات والمعاهد بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، وانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الالكتروني:

الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من خلال الرابط

www.tansik.digital.gov.eg

كتابة رقم الجلوس

كتابة الرقم السري الخاص لكل طالب

كتابة الرغبات مع مراعاة قواعد الترتيب الجغرافي

طباعة الرغبات التي تم إدخالها

وقد بلغ الحد الادنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، و الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

وبلغ عدد الطلاب بالمرحلة الثانية 350 ألف طالب، ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 %.