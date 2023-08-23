بالأرقام.. طلبات تنتظر الموافقة المبدئية في مبادرة إحلال السيارات "الملاكي- التاكسي- الميكروباص"

كشفت مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، عن موقف الطلبات في شركات السيارات "الملاكي- التاكسي- الميكروباص" المشاركة في المبادرة الرئاسية، وأكدت مبادرة إحلال السيارات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الموافقات المبدئية على طلبات المتقدمين للمشاركة بنظام "التقسيط" سواء "الملاكي- أو التاكسي أو الميكروباص" ، تعتمد بشكل أساسي على حجم الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات، إلى جانب أن أولوية الموافقة على التخصيص تتوقف على "تاريخ التقدم على الموقع بطلب للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات، وتاريخ موافقة البنك على الطلب، وتوافر السيارات والألوان لدى شركات السيارات المُصنعة".

شركات السيارات تقوم بالتحديد

وقالت مبادرة إحلال السيارات، إن شركات السيارات هي من تقوم بالتخصيص للعملاء من جانبها، وفقاً للطاقة الإنتاجية المتاحة لها من مختلف الطرازات "الملاكي- التاكسي- الميكروباص".

الطلبات التي تنتظر الموافقة المبدئية من شركات السيارات

وقامت مبادرة إحلال السيارات بإعداد القائمة التالية التي توضح عدد الطلبات التي تنتظر الموافقة المبدئية من شركات السيارات لجميع الموديلات الموجودة داخل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، وكذلك التي تم تخصيصها منذ بداية مبادرة إحلال السيارات "الملاكي- التاكسي- الميكروباص":

المزايا المالية للمبادرة

- تقوم وزارة المالية بمنح الحافز الاخضر للمشاكرين في مبادرة الإحلال وفقا للنسب التالية:

المـــلاكـــــي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه

التـــاكـســــي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه

الميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه

يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز

- أسعار السيارات الموضحة على الموقع تم إحتسابها بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة.

- الأسعار المعلنة شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.

- قيام البنك المركزى المصرى بتقديم تسھيلات إئتمانية للمشاركين فى المبادرة (من خلال 31 بنك) بسعر فائدة 3% (عائد سنوى مقطوع) لمدة (7 و 10 سنوات).

- قيام شركة مصر للتأمين بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين الشامل على السيارة.

- قيام شركة مصر للتأمين بتقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 الف جنيه نتيجة الوفاة فى حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.

- قيام شركة مصر لتأمينات الحياة بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين على حياة المشارك فى المبادرة.

- أقساط السيارات الموضحة على الموقع تتضمن أقساط التأمين والفائدة على مبلغ التمويل.

- قيام شركات السيارات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسھيلات فى خدمات ما بعد البيع.

- فى حالة الحصــول علــى السيــارة نقداً ، يحق للعميــل الإستفادة من المزايا التأمينيــة الموضحــة بالبنــود (3 – 4 – 5) من خلال التواصل مع شركتى التأمين المشار اليهما بعاليه.