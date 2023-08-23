د. عبدالسند يمامة: لدى يقين كبير أن الانتخابات الرئاسية ستكون بكل شفافية (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن مصر تعيش مناخ ديمقراطي كبير في الوقت الحالي، ولديه يقين كبير أن الانتخابات الرئاسية ستكون بكل شفافية، وما تسفر عنه نتيجة الانتخابات ستكون هي الحكم النهائي.

وتابع "يمامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن أن تكون نتيجة الانتخابات عادلة، ومؤسسات الدولة على الحياة من الانتخابات الرئاسية القادمة.، معقبا:"قائلا:"نقدر القضاء والإشراف القضائي يمنح العدالة للانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن حزب الوفد اتخذ القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، بترشيح رئيس الحزب، مستطردا: "حزب الوفد يتميز أن لديه لجان في المدن والمراكز في كافة أنحاء الجمهورية، وهم سيكونون قواعد الحزب لمتابعة العملية الانتخابية".

وواصل يمامة أن حزب الوفد غني بأعضائه، ولم تمس يده ودائع الحزب الموجودة، ويتم العمل على الإنفاق على الحزب دون النظر لتلك الودائع، لافتا إلى أنه سيلتقي بأعضاء حزب الوفد بشأن تمويل حملته الانتخابية، وسيكون هناك حساب خاص به بشأن تمويل حملته الانتخابية.

وفي سياق آخر، حرص الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، على قراءة الفاتحة على روح الزعيم سعد زغلول.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوفد وأعضاء الهيئة العليا، وعدد من نواب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات لضريح الزعيم سعد زغلول بوسط البلد، وذلك لإحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

توافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد إلى ضريح سعد زغلول

وتوافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات إلى الضريح لإحياء ذكرى الزعيم الراحل، مرددين هتافات منها: "عاش الوفد ضمير الأمة".

يحتفل حزب الوفد اليوم بذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. ويلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام. كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد. كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابى الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.