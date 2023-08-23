تنمية طريقة التفكير عند الطفل ضمن ورش أسبوع "أهل مصر" بالبحر الأحمر

شهد مشروع أهل مصر، اليوم الأربعاء، استمرار الورش الفنية والثقافية، في ثالث أيام فعاليات مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لـ200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية، شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان والشلاتين وحلايب وأبورماد من البحر الأحمر، ومطروح، وأطفال الأسمرات من القاهرة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والذي يستمر حتى 27 أغسطس الحالي.

في ورشة "المائدة المستديرة" تحدث الكاتب فؤاد مرسي عن تنمية طريقة التفكير لدى الأطفال والحث على الانتماء، فورشة المائدة المستديرة هي ورشة لتدريب الأطفال على كيفية إدارة النقاش والتحاور بأسلوب متحضر والتفكير المنظم الممنهج وذلك من خلال حلقات نقاشية مستمرة يوميًا خلال مدة البرنامج، وبتطبيق نموذج محاكاة للتدريب على الديمقراطية داخل البيت والمدرسة وتعدد الاختيارات لفتح مجال للنقاش بعرض القضايا التي يعاني منها المجتمع والأزمات التي يسعى كل فرد لحلها من خلال استخدام خامات البيئة وتحقيق الانتماء ومناقشة وجهات النظر بشكل ديمقراطي في إطار من الديمقراطية يحقق مبادئ عدة مثل الانتماء والمواطنة والمشاركة فجميعها مصطلحات يسعى لترسيخها من دون تلقين، ويتم صياغتها في نشرات عن القضايا التى تمت مناقشتها خلال مدة الورشة عن أهم القضايا حيث يعرض كل طفل الهدف من الورشة بعد أن أدرك أن الهدف يشبه بصمة الإصبع فلكل منا هدف يسعى لتحقيقه وفقًا لاحتياجاته وخبراته ومتطلبات مجتمعه.

وعن كيفية إلقاء الشعر تناول الشاعر مدحت العيسوي قراءات شعرية وتدريب عملى لقراءة دواوين لأشهر الشعراء، مع استمرار إيمان شوكت في ورشة الحكواتي بتطبيق بحث عن اهتمام منظمه اليونسكو بالتراث المادي وغير المادي وتطبيق ذلك على المحافظات المشاركة بالمشروع من خلال بحث ميداني وتفاعل مع أقرانهم فى الورش المختلفة عن عاداتهم وتقاليدهم في الاحتفالات المختلفة، والأكلات الشعبية لكل محافظة إلى جانب الزي الرسمي، وتقاليد الزواج، وأشهر رقصاتهم وأغانيهم، مع استمرار ورش الصحفي الصغير للمدربة ابتسام أبو الدهب، وورشة أنا وكتابي للمدربة سهام محمد.

واستمرت الورش الأخرى للأسبوع وورش الفنون التشكيلية، وورشة الكلنكان للفنانة فاطمة التمساح، وورشة ملوك مصر القديمة للفنانة كريمة الديب، وورشة "التراث المصري" للفنانة غادة عبدالنبي، مع استكمال ورشة الحرف البيئية في مجال الخيامية للمدربة سماح فاروق، وورشة الحلي وعمل شنط ومشغولات من الخرز للمدربة منى عبدالوهاب، وورشة الحياكة وإعادة تدوير مخلفات البيئة للمدربة نجوى عبدالعزيز، بالإضافة لورشة تعلم الأركت للمدرب حسني إبراهيم.

وعلى خشبة المسرح استمرت فعاليات ورش المسرح الأسود، للفنان مصطفى إسماعيل، والمسرح البشري للمخرج أحمد الغزلاني، وورشة الفنون الشعبية للفنانة سمر القصاص، إلى جانب ورشة فنون الأداء والغناء للدكتور محسن صادق.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر