الهند أول دولة تهبط في القطب الجنوبي للقمر

لقد صنعت الهند للتو تاريخ رحلات الفضاء بأكثر من طريقة. هبطت مركبة الهبوط فيكرام التابعة للمركبة الفضائية شاندرايان-3 بنجاح على سطح القمر، مسجلة أول هبوط ناجح للبلاد على سطح القمر. إنها الدولة الرابعة التي تفعل ذلك بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين. والأهم من ذلك، أنها أول دولة تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهو هدف صعب نظرًا لوعورة التضاريس، ولكنه مهم لمحاولات العثور على الجليد المائي. أما الدول الأخرى فلم تهبط إلا بالقرب من خط الاستواء.

ويأتي الهبوط بعد أربع سنوات من تحطم مركبة الهبوط فيكرام Chandrayaan-2 فعليًا. صممت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) المتابعة باستخدام "تصميم قائم على الفشل" يتضمن المزيد من أنظمة النسخ الاحتياطي ومنطقة هبوط أوسع وتحديثات البرامج.

سيبقى فيكرام خاملاً لساعات للسماح للغبار القمري بالاستقرار. وبمجرد إخلاء المنطقة، سيتم نشر المركبة الجوالة "براجيان" لالتقاط الصور وجمع البيانات العلمية. تمتلك مركبة الهبوط والمركبة مجتمعة خمس أدوات تهدف إلى قياس خصائص الغلاف الجوي للقمر والنشاط السطحي والتكتوني. حددت ISRO توقيت الهبوط لبدء اليوم القمري (حوالي 28 يومًا أرضيًا) لتعظيم كمية الطاقة الشمسية المتاحة لفيكرام وبراجيان.

إن نجاح Chandrayaan-3 يعد مسألة فخر وطني للهند. وكانت البلاد حريصة على أن تصبح قوة كبرى في مجال رحلات الفضاء، وتأمل في إطلاق محطة فضائية بحلول عام 2030 تقريبا. ويمكنها الآن أن تدعي أنها واحدة من عدد قليل من البلدان التي وصلت إلى سطح خارج كوكب الأرض. ويمكن أن تكون المعلومات التي تم جمعها بالقرب من القطب حاسمة أيضًا للبعثات القمرية المستقبلية من الهند ودول أخرى، والتي يمكن أن تستخدم أي جليد مكتشف للوقود والأكسجين والماء.

كما أن هذا الهبوط يضع الهند في مقدمة الدول الأخرى التي تتسابق للهبوط على القمر، إن لم يكن دائمًا للمرة الأولى. تحطمت المركبة الفضائية الروسية لونا 25 قبل يومين فقط، وتتوقع إسرائيل متابعة مركبة الهبوط بيريشيت في عام 2024. وتريد الإمارات العربية المتحدة أيضًا الهبوط بحلول عام 2024. وفي الوقت نفسه، تأمل الولايات المتحدة في إعادة الناس إلى القمر بمركبتها الفضائية. مهمة Artemis 3 في أواخر عام 2025. ولا تشمل هذه أيضًا الجهود التجارية. هناك اهتمام متجدد بأقرب جار كوني للأرض، والهند الآن جزء من تلك الطليعة.