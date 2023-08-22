رئيس مركز الغنايم بأسيوط يتابع أعمال الرصف بالمدخل الصحراوى جنوب المدينة

تابع مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم أعمال الرصف التي تجري تنفيذها جنوب مدينة الغنايم بالمدخل الصحراوي للربط مع كوبري الغنايم وطما، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الشوارع بالمدن والقرى، وفي ضوء توجيهات محافظ أسيوط بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع,

وجارٍ العمل في هذه الأونة، لتسهيل حركة المشاة والسيارات في مركز الغنايم. وأكد رئيس المركز، أن قطاع الرصف يحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم بشكل إيجابي في رفع كفاءة الطرق الهامة والحيوية، ودفع عجلة التنمية، مما سيرجع بالنفع على المواطنين بمركز ومدينة الغنايم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السلطات المحلية لتحسين البنية التحتية للمدن والقرى وتطوير الشوارع. وتأتي هذه الخطة ضمن التوجيهات الحكومية لتوفير بيئة آمنة وسلسة لحركة المرور وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات المختلفة.

ويشكل الرصف جزءًا أساسيًا من تلك الخطة، إذ يعد واحدًا من أهم العناصر لضمان راحة المشاة والسائقين على الطرق. فهو يعزز سلاسة حركة المرور ويقلل من احتمالية وقوع حوادث السير والإزدحامات.

تجدر الإشارة إلى أن إجراء أعمال الرصف في جنوب مدينة الغنايم يهدف لربط المدينة بكوبري الغنايم وطما، وهو أحد الطرق الرئيسية التي تعزز الاتصال بين المدينتين وتسهّل وصول السكان والمركبات الى الخدمات المختلفة.

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع أعمال الرصف بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع أعمال الرصف بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع أعمال الرصف بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع أعمال الرصف بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع أعمال الرصف بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم

رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع أعمال الرصف بالمدخل الصحراوى جنوب مدينة الغنايم