أسهل طريقة لتحضير تيراميسو بالفراولة

التيرامسيو بالفراولة من أشهى الوصفات التي يمكنك صنعها لأولادك، خاصًة لأن الفراولة من الفواكة المفضلة لديهم وتحتوي على العناصر الغذائية المفيدة لصحتهم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

تيراميسو بالفراولة

طريقة عمل تيراميسو بالفراولة

المقادير

- للكيك :

البيض : 6 حبات

سكر : كوب

خلاصة اللوز : نصف ملعقة صغيرة

دقيق : كوب

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

- لتشريب الكيك :

الماء : ثلاث أرباع الكوب

سكر : ثلاث أرباع الكوب

برش ليمون : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : نصف كوب

- لحشوة الكريمة :

جبنة الماسكاربوني : 2 كوب

برش البرتقال : 2 ملعقة كبيرة

كريمة الخفق : كوب (مخفوقة)

السكر الناعم : نصف كوب

الفراولة : 2 كوب (مقطعة أنصاف)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية وجهزي صينية وادهنيها بالزبدة ورشة دقيق.

لتحضير الكيك:

اخفقي البيض مع خلاصة اللوز في وعاء على سرعة عالية حتى يصبح فاتح اللون.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح.

أضيفي خليط الدقيق لخليط البيض بالتدريج واخفقي حتى يصبح الخليط هش.

صُبي الخليط في الصينية المجهزة واخبزيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ثم اتركيه ليبرد وقطعيه من النصف وانقليه لطبق.

لعمل تشريب الكيك:

اخلطي الماء والسكر، وبشر الليمون، وعصير الليمون، على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان ويذوب السكر ثم ارفعيه واتركيه ليبرد.

لعمل حشوة الكريمة:

اخلطي جين الماسكربون وبرش البرتقال حتى تمتزج ثم أضيفي الكريمة المخفوقة، والسكر البودرة واخلطي.

ادهني الكيك بواسطة فرشاة بصوص التشريب جيداً حتى يتمصه (استخدمي نصف الكمية) ثم وزعي نصف كمية الفراولة ونصف كمية خليط الكريمة.

ضعي طبقة الكيك الثانية وأعيدي الخطوات وزيني الوجه بالكريمة وحبات الفراولة.

اتركي الكيك بالثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم.