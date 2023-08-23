نونو سانتو يصطدم مع بنزيما ويشعل الأجواء بنادي الاتحاد

شهدت الساعات الأخيرة أجواء مشتعلة داخل نادي اتحاد جدة السعودي، وذلك بسبب الأزمة التي أشعلها البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق كرة القدم بخصوص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب النمور.

وذلك بعدما ادلي نونو سانتو بتصريحات أغضبت المهاجم الفرنسي، بعدما أوضح أنه لم يطلب التعاقد مع كريم بنزيما كما أن طريقة لعبه لا تناسب خطته مع الفريق.

من جانبه أبدي بنزيما الحاصل علي الكرة الذهبية ومهاجم منتخب فرنسا غضبه من المدرب نونو سانتو وعبر عن إستيائه للمفوض السعودي الذي أقنعه بالانتقال الي الاتحاد واكد علي طريقة المدرب الغير احترافية معه.

وكشفت مصادر سعودية أن كريم بنزيما طلب من مدربه منحه شارة القيادة؛ لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن سانتو رفض هذا الطلب؛ بحجة اختياره البرازيلي رومارينيو قائدًا للفريق".

وظهر كريم بنزيما منذ إنتقاله للاتحاد بصورة رائعة خلال منافسات البطولة العربية للأندية ، حيث تمكن نت تسجيل 3 أهداف وصنع هدفًا؛ لكنه غاب عن التهديف خلال مباراتي فريقه أمام الرائد ثم الطائي في الدوري السعودي.

مرونة في مفاوضات محمد صلاح و اتحاد جدة

تسيطر حالة من التفاؤل وسط عشاق اتحاد جدة السعودي، بعدما اقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قدم اتحاد جدة إغراءات ضخمة لمحمد صلاح، لاقناعه بالانضمام لاتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح اللاعب في تسطير تاريخ كبير مع ليفربول.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن الدولي المصري سيحصل على راتب إسبوعي قدره 2 مليون إسترليني، بالإضافة إلى 100 ألف ريال سعودي عن كل منشور يقوم بنشره عبر حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي يخص الدوري والكرة السعودية.

وأشارت إلى أن هناك نسبة من بيع القمصان الخاصة باللاعب، بجانب 3 سيارات بماركات عالمية لأفراد عائلته، وطائرة خاصة به، وقصر في جدة.

جاء ذلك على غرار ما حدث من الهلال مع البرازيلي نيمار جونيور، والذي انتقل لصفوف الزعيم قادمًا من باريس سان جيرمان، خلال الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أتفق مع الهلال السعودي على حصوله على 80 مليون يورو في الموسم الواحد، بجانب طائرة خاصة به، بجانب قصر مجهز بطاقم لتلبية طلبات اللاعب، بالإضافة إلى 50 ألف يورو عن كل مباراة يفوز بها الهلال بوجود الدولي البرازيلي، و500 ألف يورو لكل منشور للاعب عن الكرة السعودية والدوري.