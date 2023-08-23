مكة الآن.. هاشتاج يجتاح تويتر بعد حالة الطقس السيئة بالمملكة

تداول رواد تويتر، عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي توثق اجتياز المملكة لموجة طقس سيئة، من أمطار وبرق وعواصف، أدت إلى اقتلاع لوحات الإعلانات من الشوارع والميادين العامة، وحذر الدفاع المدني المواطنين من الطقس والعاصفة الشديدة.

مكة الآن هاشتاج تصدر تويتر من قِبل المغردين، وذلك للحالة المطرية التي شهدتها شوارع مكة المكرمة، والعاصفة الشديدة، كما تداول الرواد مقطع فيديو يوثق لحظة إصابة البرق برج الساعة.

كما علقت تعليم منطقة مكة المكرمة، الدراسة في جميع المدارس والمحافظات التابعة لها، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات بسبب النشاط المتوقع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية.

📍 شاهد

شدة عصف الرياح في سحابة #مكة_المكرمة القوية

الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ

22 أغسطس 2023 م

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. pic.twitter.com/uvpW8L0MnE — طقس (@tqqs) August 22, 2023

اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اجعله صيباً نافعاً ⁧#امطار_مكة⁩ ⁧#مكه_الان⁩ pic.twitter.com/m4r22mnoXV — Ziad Gharbawi (@Zgharbawi) August 22, 2023