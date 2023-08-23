أحمد سعد يحيي حفل غنائي بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة

يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 26 أغسطس الجاري، وذلك بأحد المولات الشهيرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ومقرر أن يقدم أحمد سعد، مجموعة من أجمل أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى عدد من منصات الإستماع الشهيرة.

أحمد سعد في حفل ليلة الدموع بجدة

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد سعد، لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية غدًا الخميس 24 أغسطس، وذلك تحت عنوان “ليلة الدموع”.

وكان أحمد سعد، روج لحفل “ليلة الدموع”، والذي مقرر أن يقام غدًا يوم الخميس 24 أغسطس على خشية مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال نشره البوستر الترويجي للحفل عبر حسابه بموقع “انستجرام”.

وعلق أحمد سعد، قائلًا:" إيه اليوم الغم ده، وإيه الناس الحزينة دي، ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين، يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك ".

أحمد سعد

حفل ليلة الدموع

يستعد النجوم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم وطارق الشيخ، لإحياء حفل غنائي كبير بعنوان “ليلة الدموع”، وذلك يوم 24 أغسطس على خشبة مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

نجوم حفل ليلة الدموع في جدة

ويضم حفل ليلة الدموع مجموعة متنوعة من النجوم المصريين والذين يقدمون مزيج درامي من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، والتي لاقت استحسانًا من قبل الجمهور بشكل كبير.

طرح أحمد سعد، أغنية "هلا بيك يا مدلع” من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح، ومن إخراج محمد المنشاوي.

آخر الاصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".