وفاة عامل زراعي سقط من أعلى نخلة في الخانكة

لقي عامل زراعى حتفه، متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، جراء سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد ثمارها بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفى لمستشفى الخانكة التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

سقط من أعلى نخلة.. وفاة عامل زراعي في الخانكة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد ثمارها بمنطقة القلج دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ربيع أ م"، 48 سنة، عامل زراعى، إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد الثمار بها، وإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، واستدعاء أهلية المتوفى لسماع أقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

السرعة الزائدة بدراجة نارية تودي بحياة طالب بشبرا الخيمة

كما لقى طالب حتفه، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب السرعة الزائدة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدم المتوفى بالدراجة النارية بسيارة متوقفة على جانب الطريق من الخلف، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بالتحفظ على الدراجة النارية، وسرعة ضبط السيارة وقائدها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القيم ووفاة طالب.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مصطفى أ ا"، 15 سنة، طالب، حيث إنه أثناء سيره بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم، فوجئ بتوقف سيارة على جانب الطريق، وبسبب سرعته الزائدة اصطدم بها من الخلف، ما أدي إلى وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، وفر قائد السيارة هاربا فور الحادث.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق