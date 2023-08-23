تعليم البحر الأحمر تشدد على دور المتابعة وتقييم الأداء فى العملية التعليمية

عقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماعا بأعضاء ومسئولي إدارة المتابعة وتقييم الأداء، بحضور أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، وسهير الوزير مدير إدارة المتابعة بإدارة الغردقة التعليمية، وذلك لشرح وتوضيح أهم متطلبات فترة الإستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بتوجيهات من الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل الوزارة بالحضور، مثنياً علي الجهد المبذول من إدارة المتابعة طوال العام الدراسي الماضي، مؤكداً أن عضو المتابعة داعم للعملية التعليمية وليس متصيداً للأخطاء وأن تفعيل دور المتابعة الميدانية داخل المدارس يحقق الإرتقاء بالأداء في جميع مدارس المحافظة

وطالب بإظهار النماذج المضيئة والمميزة لتكريمها، والمقصرين لمحاسبتهم لأننا جميعاً مجندين للأرتقاء بتعليم البحر الأحمر ولن يُسمح لأحد بعرقلة مسيرة التميز والإنجازات.

ووجه وكيل التعليم، بمتابعة رش وتعقيم كافة المدارس والمنشآت التعليمية، ومتابعة الأنشطة الصيفية في شتي المجالات بالمدارس مع ضرورة إستكمال أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، بالإضافة إلى متابعة العجز والزيادة بهيئة التدريس، ومتابعة موقف الكتب الدراسية

وعلي صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم بمتابعة الأمن والسلامة بالمدارس

ومتابعة تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية مع عدم التدخل في أعمال التوجيهات الفنية أثناء المتابعة

وفي سياق متصل فقد أكد وكيل الوزارة على الإطلاع ومتابعة جميع سجلات المدرسة دون تهاون وإرسال التقارير الأسبوعية والشهرية في مواعيدها المحددة.

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع