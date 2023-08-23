إسلام إبراهيم يشيد بالعرض المسرحي "تشارلي شابلن"

أشاد الفنان إسلام إبراهيم، بالعرض المسرحي “تشارلي شابلن”، بعد حضوره المسرحية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب إسلام إبراهيم: "امبارح حضرت عرض تشارلي شابلن والحقيقية مش عارف اقول ايه بس هتكلم عن إحساسي وأنا خارج من العرض، كنت فخور أوي إن عندنا مسرح خاص بيقدم النوع ده من العروض".

اسلام ابراهيم ومحمد فهيم

وأضاف “إسلام”:" تجربة بصرية وسمعية قمة المتعة فخور إن عندنا فنانين في كل المجالات قدروا يطلعوا عرض بالدقة والجودة دي من تمثيل لغناء لاستعراض لالحان لاضاءة لهندسة صوت لملابس لديكور لاداراة ممثلين وده طبعا تحت قيادة مخرج عظيم وموهوب ومبهر ومثقف زي استاذ احمد البوهي بمجرد ما توفرتله الامكانيات قدر يستغلها أحسن استغلال".

وتابع إسلام ابراهيم: "واللي زود فرحتي ان الصالة ماشاء الله كومبليت فمحدش يقول الجمهور عايز كده الجمهور عايز فن حقيقي".

اسلام ابراهيم وطاقم عمل تشارلي شابلن

واستكمل:"جرأة كبيرة من الشركة المنتجة تستحق الاحترام والتقدير لناس عايزين يقدموا فن حقيقي مشرف".

وقال إسلام إبراهيم: "محمد فهيم مش هقدر اقول حاجة عنه غير ان محدش يقدر يعمل الدور غيره مفيش بديل في مصر موجود يقدر يقدم الدور بنفس الجودة وخصوصا الاداء الحركي والاستعراضي لشارلي شابل ".

اسلام ابراهيم وطاقم عمل تشارلي شابلن

وأضاف:" نور قدري مشروع فنانة شاملة مكتمل العناصر تمثيل غناء استعراض كوميدي تراجيدي صوت رائع واحساس يخطفك كل حاجة تلاقي يا فندم ".

وتابع:" داليا الجندي حضور طاغي ومبهر واداء مثقف ، وعماد اسماعيل كالعادة المسرح ملعبه وشهادتي فيه مجروحة ".



وقال “ابراهيم”:" دكتور ايمن الشيوي هو فعلا استاذ تمثيل، ريم العدل كالعادة مبهرة ودقيقة وبطلة رئيسية في اي عمل بتدخله اي عمل عليه اسم ريم العدل لازم تنبهر ".

واستكمل:" دكتور مدحت العدل ارجوك متبطلش كتابة او بمعني اصح متبطلش تعملنا مشاريع قيمة زي دي ".

وإختتم:" باتريك انت فنان حقيقي ومسرحجي مهم

عرض زي ده في توقيت زي ده ليه معاني كتير اوي جميلة ونبيلة انا فرحان اوي ".

مسرحية تشارلي شابلن

تضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.