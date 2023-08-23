أعضاء الوفد يهتفون من داخل ضريح سعد: "تحيا مصر وعاش الوفد ضمير الأمة"

استمر توافد أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات على ضريح سعد باشا زغلول بمحافظة القاهرة؛ للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الزعماء الثلاثة خالدي الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، الذين وضعوا اللبنة الأولى لأعرق حزب في تاريخ مصر الحديث من أجل تأسيس حياة سياسية ديمقراطية سليمة في مصر.

وحرص الوفديون على رفع علم مصر والوفد مرددين هتافات منها: "تحيا مصر .. عاش الوفد ضمير الأمة.. وفديين وفديين من النحاس ليوم الدين".

وحرص الأعضاء وقيادات الوفد على قراءة الفاتحة لأرواحهم الطاهرة.

يحتفل حزب الوفد اليوم بذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. ويلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام. كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد. كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابي الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.