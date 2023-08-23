صفقة الأهلي المنتظرة تقترب من الدوري التركي

تقترب صفقة الأهلي المنتظرة من الانتقال للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات القوية التي حدثت الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ليندري ديماتا، مهاجم إسبانيول، يقترب بقوة من الانتقال للدوري التركي من خلال بوابة طرابزون سبور.

ليندري ديماتا

وأوضحت أن ديماتا غاب عن تدريبات إسبانيول خلال الأيام الماضية، مما يجعله قريب من الانتقال لطرابزون مقابل 2.5 مليون يورو.

وكان الأهلي قد استهدف التعاقد مع ديماتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توقفت مفاوضات التعاقد مع جوستافو دا سوزا، مهاجم جنبوك الكوري الجنوبي.

الجدير بالذكر أن سوزا يعد أحد المطالب الذي يريد التعاقد معها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن مغالاة الفريق الكوري الجنوبي حال دون اتمام الصفقة.