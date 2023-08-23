10 ضوابط للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

فتحت وزارة الحج والعمرة باب التقديم اليوم الأربعاء الموافق 7 صفر 1445هـ/ 23 أغسطس 2023م، على وظائفها المعلنة والتي بلغت 15 وظيفة شاغرة للرجال والنساء ممن يحملون المؤهلات العليا (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، على أن يستمر التقديم لمدة 5 أيام متتالية حيث ينتهي يوم الأحد الموافق 11 صفر 1445هـ/ 27 أغسطس 2023م.

شروط وظائف وزارة الحج والعمرة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر منصة جدارات، موضحة عبر موقعها الإلكتروني عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين على وظائفها والتي جاءت على النحو التالي:

1. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

2. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج الملكة.

3. يشترط أن يكون سبق للمتقدم اختبار القدرة المعرفية (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

4. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

5. قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً, التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

6. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ه) على نموذج جدارة مسئوليتها تكون على (المتقدم/ه) وفي حال عدم مصداقية البيانات المقدمة استنادًا على أصول المستندات المرفقة، فسيتم استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية الوطيف.

7. على كل (متقدم /ه) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

8. الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ه) إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل، المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار "للوظائف الي تتطلب الاختبار") لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه؛ لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بأن يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

9. استناداً الى القرار الوزاري رقم (179671) بتاريخ 28/09/1442هـ، المتضمن توجيه جميع الجهات العامة بأن يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل ويتقاضى الأجر والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.

10. ستقوم وزارة الحج والعمرة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء الي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.