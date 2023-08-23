الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تدعو إلى إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت

فرنسا
فرنسا

دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

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وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة نشرتها عبر حسابها بمنصة "إكس" تويتر سابقا وفقا لوكالة الأنباء الليبية وال، إن الحفاط على الأمن والاستقرار في ليبيا أمر ضروري.

 ضرورة الاستجابة لطموحات الشعب الليبي في السلام والاستقرار

وجاءت الدعوة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن مساء الثلاثاء جميع الأطراف الليبية والدولية إلى ضرورة الاستجابة لطموحات الشعب الليبي في السلام والاستقرار ومساعدة البلاد في الوصول إلى الانتخابات من اجل اختيار قيادة جديدة تتمتع بالشرعية.

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