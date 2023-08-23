بيراميدز يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تركيا

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أنه في إطار خطة الإدارة التنفيذية ودعمها لفريق الكرة الأول الذي يستعد للموسم الجديد وتنفيذ خطة إعداد مثالية، قرر النادي خوض الفريق لمعسكر إعداد في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

أوضح المدير الرياضي أن الفريق سيقيم معسكره في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا، خلال الفترة من ٢٥ أغسطس وحتى ٧ سبتمبر المقبل.

أشار المدير الرياضي إلى أن المعسكر سيكون مثاليا لإعداد الفريق للموسم الجديد حيث ستقام التدريبات بشكل مكثف طبقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وجهازه المعاون، على أن يتخلله عدة مباريات ودية مع أندية تركية جاري الاتفاق على أطرافها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بيراميدز عاد للتدريبات منذ منتصف شهر أغسطس الجاري بتدريبات مكثفة صباحا ومساء تحضيرا للموسم الجديد الذي يتخلله خوض الفريق لعدد كبير من البطولات والبداية منتصف شهر سبتمبر المقبل لمواجهة المتأهل من الجيش الرواندي وجادياكا الصومالي في إطار دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

وكان فريق نادي بيراميدز قد بدأ تدريباته بداية من يوم 15 أغسطس الجاري بملعب النادي بالدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وشهد المران مشاركة السداسي المنضم حديثا لصفوف الفريق، مهند لاشين ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي وكذلك الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، والكونغولي فيستون ماييلي.

كما شارك في التدريب العائدان من الإعارة محمود وادي وكريم الطيب، فيما تكتمل صفوف الفريق غدا بمشاركة الثلاثي محمود صابر والمغربي وليد الكرتي والجنوب أفريقي فخري لاكاي.

وشهد التدريب مشاركة محمد حمدي وكذلك عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأسامة جلال في المران الجماعي كاملا بعد التعافي تماما من الإصابة التي لحقت بهم في الموسم الماضي.