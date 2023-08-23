قرض الـ 200 مليون ورفع الحجز.. هل تنتهى أزمات الزمالك المالية

سيطرت حالة من التفاؤل وسط جماهير الزمالك، بعدما تأكد رفع الحجز عن أرصدة النادي خلال الفترة الماضية، عقب تقديم مجلس الإدارة السابق استقالتهم، بداية الأسبوع الجاري.

وكان الزمالك قد عاني من أزمات مالية طاحنة خلال الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة، مما تسبب في رحيل عدد من اللاعبين بجميع الألعاب، بجانب عدم إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وهدان يؤكد رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رفع الحجز عن أرصدة النادي خلال الفترة الماضية، حيث شدد على أن الفارس الأبيض يعاني من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الطويلة الماضية.

وتحدث وهدان في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "النادي يعاني من أزمات مالية طاحنة ومجلس الزمالك السابق كان ينوي الاستقالة منذ فترة طويلة".

وأكمل عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته: "رئيس الزمالك "السابق" كان يتخذ معظم القرارات بشكل منفرد وهو ما دفع أكبر عدد من أعضاء مجلس الإدارة برفض الاستمرار في مناصبهم".



رفع الحجز وقرض الـ 200 مليون.. هل تنتهى أزمات الزمالك المالية؟

نجح مجلس إدارة الزمالك السابق في الحصول على قرض بـ 200 مليون جنيه قبل رحيله، وذلك من أجل المساهمة في حل أزمات النادي المالية، والتي عصفت بالعديد من الملفات خلال الموسم الماضي.

بالإضافة إلى رفع الحجز عن أرصدة النادي لدي البنوك المصرية، حيث كان النادي يواجه أزمة كبيرة، بسبب عدم التصرف في أمواله بشكل طبيعي.

ويترقب الزمالك خلال الفترة المقبلة استقبال أموال من مصادر مختلفة، حيث يستعد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول للأهلي، دفع الغرامة المالية خلال الفترة المقبلة، والتي تُقدر بـ 2 مليون و450 ألف دولار، بجانب أموال المشاركة في البطولة العربية والتي تُقدر بـ 240 ألف دولار، بعدما ضمن الحصول على 120 ألف دولار قبل بداية البطولة، و20 ألف للسفر خارج البلاد، و100 ألف دولار جائزة المشاركة فى دور المجموعات.

ويرى قطاع كبير من الجماهير أن القرض الذي حصل عليه النادي بجانب الأموال المستحقة للقلعة البيضاء من شأنها حل عدد من أزمات النادي المالية، والتي تعد من ضمنها إقناع اللاعب أحمد سيد زيزو بالاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة، وتجديد عقد أحمد فتوح، بعدما طالب اللاعب الإدارة السابقة بضرورة الحصول على كافة أمواله السابقة للتوقيع على عقد جديد.