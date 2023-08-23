المرشحين المحتملين لرئاسة الزمالك.. وهدان ولبيب وسليمان الأبرز

شهد الأسبوع الحالي تقديم جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك استقالتهم، بعد تدهور أوضاع النادي على جميع الأصعدة، لتبدأ جماهير القلعة البيضاء طرح الأسئلة حول الرئيس القادم للقلعة البيضاء.

وكان المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، قد صدر ضده حكمًا قضائيًا بالعزل من منصبه، بالإضافة إلى صدور حكمًا أخر بالحبس لمدة 6 شهور بتهمة سب وقذف أحد موظفات الجهاز المركزي للمحاسبات.

حسين لبيب وأحمد سليمان ضمن المرشحين لرئاسة الزمالك

من المتوقع أن تشهد انتخابات الزمالك صراعًا شرسًا خلال النسخة المقبلة، خاصة مع سيطرة الغموض حول ترشح الرئيس السابق للقلعة البيضاء.

وأكد عدد من الأسماء خوضها لانتخابات الزمالك خلال الجولة المقبلة، حيث أبدى سليمان وهدان، عضو مجلس الإدارة السابق، خوضه المعركة الانتخابية خلال النسخة المقبلة.

بينما أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي في انتخابات 2014، رغبته القوية في خوض السباق الانتخابي، بعدما خسرها خلال النسختين الماضيتين أمام مرتضي منصور.

كما شملت قائمة المرشحين لرئاسة القلعة البيضاء حسين لبيب، والذي كان على رأس اللجنة، التي تولت مهمة قيادة النادي بعد حل مجلس الإدارة في أعقاب 2020.

بينما سيخوض هاني العتال، عضو مجلس إدارة النادي السابق، والذي يجد دعمًا كبيرًا من الجمعية العمومية للفارس الأبيض، الانتخابات المقبلة معتمدًا على ثقته في أعضاء الزمالك.

فيما يتردد أسم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة السابق، من قبل الجماهير، حيث يلقى الأخير احترامًا كبيرًا من جماهير القلعة البيضاء، والتي طالبته بالترشح لرئاسة النادي من أجل النهوض بالقلعة البيضاء.

ولم يتقرر بعد موعد غقد انتخابات الزمالك، لكن هناك تقارير تؤكد بإن أول أكتوبر المقبل سيكون موعد السباق الانتخابي للفارس الأبيض، من أجل انتخاب مجلس إدارة لقيادة النادي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلن خلال اليومين الماضيين عن لجنة لتسيير أعمال النادي، بعد تاقديم مجلس مرتضي منصور استقالته، وتتكون اللجنة من: اللواء حسن موسى حسن عبدالكافي، مديرا تنفيذيًا، وأحمد فؤاد الوطن، مديرا ماليًا، وأيمن عبدالمنعم أبوسريع، مديرا للنشاط الرياضي.

الجدير بالذكر أن الزمالك يبحث عن حسم ملف تجديد لاعبيه على مستوى كافة الألعاب خلال الفترة المقبلة، بعدما هدد عدد من اللاعبين النادي بالرحيل بعد الأزمات المادية التي طالت الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.