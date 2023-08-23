مصر تواجه رواندا اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

يلتقي منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره منتخب رواندا في دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا والمقامة حاليا في الكاميرون.

موعد مباراة مصر و رواندا اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات مع نظيره منتخب رواندا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة مصر ورواندا بنصف نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

وتذاع مباراة مصر ورواندا بنصف نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات اليوم الأربعاء، عبر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة.

مشوار منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات ببطولة أفريقيا

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد الفوز أمس على منتخب أوغندا بنتيجة 3 – 0 ليواصل مشواره نحو حصد لقب بطولة أمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بعد غياب دام 20 عاما.

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات إلى دور ربع النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 15 نقطة جمعها بالفوز في جميع المباريات أمام منتخبات، نيجيريا و مالي و الجزائر و وبوروندي و الكاميرون.

قائمة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات ببطولة أفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات 14 لاعبة وهن:

ندى معوض و سارة أمين و سابين عابد و مريم متولي و داليا المرشدي و دعاء الغباشي و آية خالد و زينة العلمي و دانا شوقي و دعاء محمد و ندى وليد و أيسل نديم و مي غزال و مايا ممدوح.

ويراس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طة المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط احمال و شادي فهيم محلل تقني و هاني فكري مدير اداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب.

كينيا والكاميرون في نصف نهائي أمم افريقيا للكرة الطائرة سيدات

ويلتقي في نصف النهائي الأخر منتخبي كينيا والكاميرون، وفي حالة فوز منتخب مصر اليوم يواجه الفائز منهما في المباراة النهائية للمنافسة على اللقب الغائب عن مصر منذ ما يقرب من 20 عاما.