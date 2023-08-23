خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الامور عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بعد الاعلان عنها أمس الثلاثاء وذلك لمعرفة الكليات التي تم الترشيح لها.

الحد الادنى للقبول في المرحلة الثانية

وقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وعدد طلاب هذه المرحلة، حيث تقرر قبول طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية:

يمكن لطلاب الثانوية العامة الجصول على نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق من خلال الموقع الالكتروني من خلال الرابط www.tansik.digital.gov.eg

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة

اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

كتابة رقم الجلوس

كتابة الرقم السري

تظهر بطاقة الترشيح للكلية

طباعة بطاقة الترشيح

عدد طلاب المرحلة الاولى

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة بلغ 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

تنسيق المرحلة الأولى

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

حد الادنى للشعبة الهندسية

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية

أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

تنسيق المرحلة الثالثة

ومن المتوقع أن يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للطلاب الذي لم يلتحقوا بالمرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات والمعاهد 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2023، وانتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.