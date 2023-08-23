أبرز مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في كل البطولات حول العالم، فضلا عن القنوات الناقلة.

ويشهد اليوم الأربعاء عددًا من المباريات المثيرة على مختلف الأصعدة العربية والأوروبية.

وتستمر منافسات ملحق التأهل إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا، كما تقام مباريات في الدوري التونسي.



مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا



مولده × غالاتا سراي (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

سبورتنغ براغا × باناثينايكوس (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

ماكابي حيفا × يونغ بويز (22:00 مصر والسعودية)

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الأولمبي الباجي × النجم الساحلي (18:00 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية

