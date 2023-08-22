أول لقاح يحمى من الفيروس المخلوى التنفسي للأطفال حديثي الولادة (تفاصيل)

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، عن موافقتها على إطلاق أول لقاح يحمي الأطفال حديثي الولادة من الفيروس المخلوي التنفسي المعروف باسم RSV.



ووفقًا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، يتم إعطاء اللقاح، الذي تصنعه شركة فايزر، للأمهات في وقت متأخر من حملهن ويوفر الحماية للرضع خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، ومن المتوقع أن يأتي موسم الفيروس المخلوى التنفسيRSV هذا العام في الوقت المعتاد، وقد تساعد الأدوات الجديدة فى مواجهته.



وحسبما أفادت نتائج تجربة أجريت على أكثر من 7 آلاف امرأة حامل وأطفالهن الرضع، قلل اللقاح، المسمى أبريسفو، من خطر حاجة الرضع لزيارة الطبيب أو دخول المستشفى.



إن الفيروس المخلوي التنفسي مرضًا شائعًا وسببًا رئيسيًا لدخول المستشفى عند الرضع وكبار السن كل عام، عادةً ما يكون أكثر شدة خلال أشهر الشتاء، إذ كان موسم الفيروس المخلوي التنفسي الأخير أطول وأكثر خطورة من المعتاد، مما أدى إلى إرهاق مستشفيات الأطفال.



وحسبما أفاد مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إن الفيروس المخلوي التنفسي هو سبب شائع للمرض لدى الأطفال، والرضع هم من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، مما قد يؤدي إلى دخول المستشفى، حيث توفر هذه الموافقة خيارًا لمقدمي الرعاية الصحية والنساء الحوامل لحماية الرضع من هذا المرض الذي قد يهدد حياتهم.



وبدورها، صرحت شركة فايزر، بأن تطعيم الأمهات قد يمنع ما يصل إلى 16 ألف حالة دخول إلى المستشفى وأكثر من 300 ألف زيارة للطبيب بسبب الفيروس المخلوى التنفسي RSV كل عام، إذا تم تطبيق اللقاح عالميًا.



ومع ذلك، فإن اللقاح، الذي يُعطى في الفترة من 32 إلى 36 أسبوعًا من عمر الحمل، لا يوفر حماية طويلة الأمد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، فكان اللقاح فعالاً بنسبة 82% في الوقاية من مرض الفيروس المخلوى التنفسي الوخيم، وفعال بنسبة 57% في منع الأطفال من زياردة الطبيب بسبب العدوى.



هذا بالإضافة إلى أنه بعد 6 أشهر من الولادة، كان اللقاح فعالاً بنسبة 69% في الوقاية من مرض الفيروس المخلوى التنفسي الوخيم وفعالا بنسبة 51% في منع زيارة الطبيب لعلاج مشاكل التنفس المرتبطة بالفيروس، وبعد حوالي 6 أشهر، كان فعالاً مثل الدواء الوهمي في إبعاد الأطفال عن عيادة الطبيب.