"الأشخاص الغلط".. فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة على يوتيوب

طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة "الأشخاص الغلط"، وهي من كلمات الشاعر حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وإشراف عام اياد النقيب.

يأتى ذلك بعدما طرح بغيب بمزاجي والذي حمل اسم الألبوم " بغيب بمزاجي " والثاني " قال حب قال".

وتقول كلماتها : بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي و مفيش و لا مرة اخترت و كانت صح اختياراتي ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها برجلي كمان بطلع من ضربة لضربة و من جرح على التاني و كأن الجرح لايقلي و متفصل علشانيما راهنتش على حد انا ابدا و كسبت رهاني لازم على طول اطلع خسران.

وكانت أول أغاني فضل التي طرحها في بداية العام أغنية بعنوان "صعبان عليك حالي" من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، وألحان وتوزيع خالد عز، ومكس وماستر عمرو هاشم، وإخراج محمود رمزي، وإشراف عام اياد النقيب.

قال حب قال

وكان طرح الفنان فضل شاكر ثاني أعماله الغنائية بعنوان “ قال حب قال “، عبر موقع الفيديوهات الاشهر عالميًا ”يوتيوب”، وعدد من منصات الإستماع الشهيرة.

أغنية “قال حب قال” ، هي استكمال للنجاح مكتمل الأركان ، الذي تحقق من خلال أغنية " ابقى قابلني " ليتجدد هذا التعاون الفني في هذه الأغنية التي كتب كلماتها عمرو المصري ، ولحنها عمرو الشاذلي ، وقام بتوزيعها عمرو الخضري ، وهي من الأعمال الرومانسية ، اعتمد الفنان فضل شاكر في هذا الألبوم على مبدأ التجديد والتطوير في أعماله الغنائية لتكون حاضرة دائماً في ذاكرة المتلقي ، وهي باللهجة المصرية وتحت اشراف اياد النقيب ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر .

فضل شاكر

وجاءت كلمات الأغنية التي طرحت بعنوان " قال حب قال "

الف شكر ع اللي عشتوا اللي مفيهوش يوم سعاده

انتا استاذ ف الاسيه ايوه انا اشهدلك شهاده

تستحق عن جداره حامل الألقاب بجرحك

ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفاده ".

" قال حب قال " هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة ، ويحرص الفنان فضل شاكر ان يكون عطاؤه الفني غزير ، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية ، باعمال يتفرد بتقديمها بصوته وإحساسه المرهف ، وانتقاء النصوص الشعرية الحالمة والأنيقة التي تهز الأعماق والوجدان ، التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا ، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية .

وكان فضل شاكر، طرح آخيرًا أغنية بعنوان “بغيب بمزاجي” من كلمات ايهاب عبد العظيم لحن عمرو الشاذلي توزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى.

وتقول كلمات الأغنية بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا بالهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا من الهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش هتغلبوه الديب أنا ديب بحضر و بجيب اجيب جول و ألغيك .. ما شوطتي بتصيب أنا فوق أنا فوق عافية أو ذوق اتعلم مني لو جابك الشوق بغيب أغيب بمزاجي و لما بحب اجي باجي باجي فوق راسي أنا تاجي مكاني هنا محفوظ صعب اوي تنساني حتى لو جيه مكاني زيي مش هييجي تاني فأي ملعب بفوز بغيب أغيب بمزاجي و لما احب اجي باجي باقي فوق راسي تاجي مكاني هنا محفوظ صعب اوي تنساني حتى لو جيه مكاني زيي مش حييجي تاني فأي ملعب بفوز الديب أنا ديب بحضر و بجيب اجيب جول و ألغيك .. ما شوطتي بتصيب أنا فوق أنا فوق عافية أو ذوق اتعلم مني لو جابك الشوق.