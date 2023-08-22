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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخصين وإصابة سيدة في حادث تصادم بإمبابة

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى شخصان مصرعها، بينما أصيبت ربة منزل فى حادث تصادم أسفل كوبرى بشتيل بمنطقة إمبابة، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وفاة شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بإمبابة

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التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بشبين القناطر

 مصرع شخصين وإصابة اخري في  حادث تصادم بإمبابة

كانت البداية بتلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية «موتوسيكل» و«توك توك» أسفر عن متوفين ومصابين.

 

وانتقل رئيس مباحث المنيرة الغربية بالجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين له أن «توك توك» يقوده سائق بعمر ٤٠ سنة، و موتوسيكل يستقله عامل ٣٠ سنة (توفيا هما الاثنان) وربة منزل ٣٠ سنة مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اصطدمت خلال سيره بدراجة بخارية يقودها شخص بعمر ٢٠ سنة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ربة منزل، وتم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وأحال  مدير المباحث الجنائية بالجيزة، المحضر إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، واستكمال إجراءات التصريح بالدفن.

اصابة  3 أشخاص في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر

كما تعرض 3 أشخاص  للاصابة ، في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي وإصابة 3 أشخاص.

 علي الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة إلى مكان الحادث، وتبين أنه خلال سير ميكروباص قيادة سائق 18 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

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