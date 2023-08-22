"أنا وابن خالتي" يجمع سيد رجب وبيومي فؤاد وهنادي مهنا

بدأ الفنان سيد رجب تصوير فيلم "أنا وابن خالتى" برفقة الفنان بيومى فؤاد والفنانة هنادى مهنا، حيث من المقرر أن يستمر التصوير فى الديكور الأساسى لمدة أسبوع.

قصة الفيلم

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

أبطال الفيلم

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وكان عرض للفنان سيد رحب فى السينمات مؤخرًا فيلم “19 ب" الذي يشاركه فيه البطولة كل من أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد ومجدي عطوان.

فيلم 19 ب

قصة الفيلم



أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

أبطال الفيلم



الفيلم من كتابة وإخراج أحمد عبد الله وإنتاج محمد حفظي film clinic، ومن بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، نبيل نور الدين، فدوى عابد وعبد العزيز مخيون.

وعرض الفيلم مؤخرًا بنادي سينما الأوبرا على المسرح الصغير، وأعقبه ندوة، تستضيف الناقدة أروى تاج الدين، وتديرها نورا غنيم، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى.

فيلم 19 ب

فيلم (19 ب) عرض بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44 ونال جائزة أفضل فيلم عربي وجائزة التحكيم الدولي لنقاد فيربسي.

وحصل مدير تصويره مصطفى الكاشف على جائزة أحسن إسهام فني في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي تصبح كل عالمه، ويكسر استقراره شاب يرغب فى اقتحام مساحته الخاصة ليجد نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن منح المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيل عن فيلمه "19 ب"، وقيمتها 10 آلاف دولار.

"19 ب" عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إخراج أحمد عبد الله، إنتاج مصر، ومدته 95 دقيقة.

ولجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، شارك فيها كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة البولندية دوروتا ليخ، والممثلة اللبنانية نور.