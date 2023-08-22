"1000 مبدع" يصل مدينة ساحل سليم بأسيوط مع بدايات سبتمبر القادم

ناقش الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفدًا من أدباء ساحل سليم بهدف دراسة وتحديد كيفية تنفيذ مبادرات ثقافية مبتكرة تتوافق مع اهتمامات الجمهور المتلقي. قام رئيس الإقليم بالاطلاع على الخطة المقترحة ومناقشتها مع الأدباء، وشاركهم أفكارًا بناءة وأولويات العمل الثقافي وتطور أندية الأدب. تم مناقشة سبل تحقيق التعاون بين أندية الأدب وتقديم العديد من الأفكار. وتطرقت المشاورات إلى تنفيذ مشروع "الألف مبدع في جميع المجالات"، بدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أعلن محمد نبيل أنه سيرتب تنظيم احتفالية ثقافية كبرى في ساحل سليم مع بداية شهر سبتمبر، ضمن خطة مشروع "1000 مبدع"، وذلك لاكتشاف المواهب المتنوعة وتنميتها، وفقًا لتوجيهات د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي تحرص على رعاية المواهب الشابة في جميع محافظات الصعيد.

وشهدت المناقشات حضورًا من حسين صبرة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية السابق، والأستاذ عبد العال زهران، مدير فرع ثقافة أسيوط السابق، ومعاني محمود، المدير العام للإقليم السابق، وسيتم الاستعانة بخبراتهم تطوعًا في إثراء الواقع الثقافي. كما حضر عدد من الأدباء والمبدعين، بمن فيهم جلال زيان، عبد النبي قاسم، وعثمان عبد العال، وأشرف عبد المنعم، وعلاء أحمد قراقير. ومن إقليم وسط الصعيد الثقافي، شارك كلاً من أحمد مهني، ومحمود مهران، ومحمد جابر، وطاهر شافع.

"1000 مبدع" سيصل مدينة ساحل سليم مع بدايات شهر سبتمبر القادم