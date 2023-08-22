تشكيل الشارقة الإماراتي أمام تراكتور الإيراني بـ دوري أبطال اَسيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي عن تشكيل مباراة تراكتور، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل الشارقة أمام تراكتور

حراسة المرمى: عادل الحوسني.

الدفاع: الحسن صالح، شاهين عبدالرحمن، كايو لوكاس فرناندس، محمد عبدالباسط.

الوسط: بيانيتش، خالد الظنحاني، ماجد راشد.

الهجوم: لوان بيريرا، عثمان كامارا، مانولاس.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء، كل من:

درويش محمد، مايد محسن، ماجد سرور، خالد باوزير، عبد العزيز الكعبي، حمد فهد، ضاري فهد، عبد الله غانم، سالم صالح، سعيد الكعبي.

ويرغب الجهاز الفني للشارقة في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، وذلك من أجل الاستمرار في البطولة خلال الأدوار المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشارقة أمام تراكتور الإيراني، فى تمام الساعة السابعة مساءًا، بتوقيت مصر والسعودية، بينما تُذاع مباراة الشارقة وتراكتور مساء غد، بدور الإقصائيات ببطولة دوري أبطال أسيا عبر قناة عبر قناة بى ان سبورت AFC الأسيوية.