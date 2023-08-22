الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرى: المعهد الدولي للمياه بستوكهولم شريك استراتيجي فى مجال الموارد المائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، كارين جارديس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI ، على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم . 

وأشاد الدكتور سويلم، بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم والذى يُعد شريك إستراتيجي للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية ، هذا التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل إسبوع القاهرة المياه ، وجناح المياه بمؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتعاون الحالي في الإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ القادم COP28 .

وأكد على أهمية دعم المعهد لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول الإفريقية ، مع توجيه الدعوة للمعهد لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة والمقرر عقده ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

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