السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت الخام المحلى

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024 /2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.



وجلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وكانت هيئة السلع التموينية أعلنت عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB، وفترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023، والسداد AT Sight.



وتقدم العروض غدا الأربعاء الموافق 23 اغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت

باقي الشروط طبقاً لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB.