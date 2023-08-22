الأردن يخسر وديًا أمام جنوب السودان في السلة

خسر منتخب الأردن لكرة السلة اليوم الثلاثاء أمام نظيره جنوب السودان بنتيجة 82-91، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما على هامش معسكره في الصين استعدادًا لتواجد الأردن في منافسات كأس العالم المقبلة لكرة السلة.





وأنهى منتخب الأردن معسكره في الصين بعد هذا اللقاء ومن المقرر له أن يتوجه مباشرة إلى الفلبين للمشاركة التاريخية في منافسات المحفل العالمي.

وفازمنتخب الأردن خلال اللقاء الودي الأول الذي خاضه في إطار المعسكر على نظيره فنزويلا بنتيجة 89 -87.

قائمة سلة الأردن ..

وضمت قائمة سلة الأردن المشاركة في المونديال كل من : "زيد عباس، أحمد الدويري، أحمد الحمارشه، محمد شاهر، فادي إبراهيم، أمين أبو حواس، سامي بزيع، مالك كنعان، هاشم عباس، زين النجداوي، أحمد حموري، ورونديه جيفرسون".



على صعيد متصل تعرض المنتخب المصري لكرة السلة، للخسارة أمام نظيره المكسيكي بنتيجة 77-71 الأيام الأخيرة ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي في مدينة دبي الإماراتية استعدادًا للمونديال.

وتنطلق نهائيات كأس العالم لكرة السلة بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري، وحتى 10 سبتمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري للسلة في المجموعة رفقة كل من الجبل الأسود والمكسيك وليتوانيا بالمونديال.