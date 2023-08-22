سهير شلبي تستغيث بمباحث الإنترنت|تعليق قوي من شيرين الشايب على الشائعة المثيرة للجدل

خرجت شيرين الشايب ابنة الإعلامية سهير شلبي وزوجة المذيع كريم كوجاك، عن صمتها لترد بقوة على مروجي شائعات وفاتها، والتي تداولها البعض خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

شيرين الشايب تخرج عن صمتها بعد شائعة وفاتها: أنا لسه عايشة الحمدلله وحقيقي الترند جنن الناس

طمأنت شيرين الشايب الجمهورعلى صحتها، حيث قامت بنشر صورة لها، وأرفقتها بتعليق قائلة: "أنا لسه عايشة الحمدلله وبخير مش عارفة ليه بس حقيقي الترند جنن الناس حرام عليكم هلعتوا امي واولادي ليه كده بس".

شيرين الشايب

وأردفت شيرين الشايب: "اللي ينزل خبر وفاه حد مش يتاكد الأول أو يكلم الناس اللي بيقول انهم أصحابه هذه الشخصية لا تعرفها والدتي الاعلامية الكبيرة Sohair Shalaby وانا لا اعرفها مطلقًا ولا كل زملائي وأصدقائي الغاليين اللي كلموني مخضوضين يطمنوا عليه شكرا ليكم حبايبي الغاليين".

واختتمت "الشايب" منشورها قائلة: "بس حقيقي مينفعش كده بجد عيب يخربيت الترند اللي جنن الناس #الترند #جنن #الناس اللي نزلت خبر وفاتي وخضتأامي وأولادي حقيقي عيب ميصحش تخضي الناس بالشكل ده".

شيرين الشايب عبر فيسبوك

شيرين الشايب تُطمئن الجمهور على حالتها الصحية: استكمل حاليًا مرحلة العلاج الطبيعي

كما صرحت شيرين الشايب بأنها تخطت أزمتها الصحية الأخيرة على خير بفضل الله، وتستكمل في الوقت الحالي مرحلة العلاج الطبيعي، كما تراعي المحاذير بعد إجراء هذا النوع من العمليات.

سهير شلبي ترد بقوة على شائعات وفاة ابنتها شيرين الشايب: أمر في منتهى الحقارة والخساسة

في الوقت نفسه، نفت الإعلامية سهير شلبي الأنباء المتداولة كافة عن وفاة ابنتها شيرين الشايب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر قناة "النهار"، الفضائية، مشيرة إن هناك شخصيتين وراء الترويج لتلك الشائعة العارية تمامًا من الصحة، متابعة: "واحدة منتحلة اسم منى خليل، واضح أنه اسم مش حقيقي، غير منى خليل اللي معانا في نادي الليونز، وواحدة تانية منتحلة اسمي أنا حد وحسبي الله ونعم الوكيل".

سهير شلبي وابنتها شيرين الشايب

وأضافت سهير شلبي: “أنا شاكة إن وراهم واحدة هي اللي عاملة كده، أنا بفوض أمري لله ولمباحث الإنترنت، خدوا لي حقي أنا وبنتي، مش كفاية إنها تعبانة ولسه عاملة عملية، ليه الأذية والحقد والشر والغل ده كله"، مؤكدة أن هذه الصفحات تم حذفها بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

سهير شلبي تستغيث بمباحث الإنترنت: خدوا لي حقي أنا وبنتي

ووجهت سهير شلبي رسالة استغاثة لمباحث الإنترنت على الهواء قائلة: "أفوض أمري لله ولكم، خدوا لي حقي أنا وبنتي.. شيرين كانت تعبانة ولسة عاملة عملية، ليه الأذى والحقد والشر والغل ده كله؟!"، مشيرة إلى أن شائعة وفاتها المتداولة أثارت حالة من الهلع والفزع لديها ولدى أحفادها وزملاء ابنتها وأفراد الأسرة بالكامل، مختتمة تصريحاتها بقولها: "أمر في منتهى الحقارة والخساسة".

سهير شلبي

من هي سهير شلبي؟

سهير شلبي مذيعة مصرية، عملت لفترة طويلة في التلفزيون المصري، قدمت العديد من البرامج الحوارية وبرامج المنوعات، أبرزها (نجوم في القلب، ودردشة)، كما شاركت أيضًا في عدد من الأفلام كمذيعة بشخصيتها الحقيقية، منها (أقوى الرجال، والبيضة والحجر)، قبل أن تخوض تجربتها الأولى في التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل (سمارة) عام 2011.