سهير شلبي:عشت قصة حب 20 عامًا.. والجيل الجديد بيصعب عليا

كشفت الإعلامية سهير شلبي، تفاصيل قصة حبها مع زوجها الراحل الإعلامي أحمد سمير، وكيف كان يشجعان بعضهما خلال عملهما بماسبيرو.

وتابعت الإعلامية سهير شلبي خلال لقائها ببرنامج “قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة “القاهرة اليوم”: ربنا حباني بقصة حب حلوة أوي قلما توجد، وهي صحيح مكملتش لأن قصة الحب الحقيقية أوي مبتكملش يا بتتكسر يا بتتقطم بأي شكل أو بأخر، ولكن الحمدلله أنا عشت 20 سنة حب وفي ناس انهاردة مش طايلة يوم واحد حب ولا ثانية حب، حياة شباب اليومين دول كل حياتهم قاسية شراسة وعنف بيصعبوا عليا فين الحب بتاع زمان.

وتابعت سهير شلبي: عشت قصة حب مع أحمد سمير 20 سنة ، كنا ملازمين بعض طول اليوم، كل يوم مع بعض في ماسبيرو أنا في ستوديو 9 وهو الأخبار وطول الوقت ننزل نتغدى أو نتعشى، كنا بنسافر سوا ونتفسح رغم كنا بنشتغل شغل كتير جدا.

ونفت الإعلامية سهير شلبي، حدوث أي خلافات بينها وبين زوجها الإعلامي الراحل بسبب عملهما بنفس المهنة: مكنش بيحصل بينا خلافات عشان مع بعض في نفس المهنة، ولكن لما يكون في حب بيسهل علينا كتير، والدنيا بتكون رايقة وفي تفاهم ومافيش ندية، وكنت بحب شغله ونجاحه والعكس، وكنا بنحب بنشتغل أوي وبنحب الإعلام أول ما نسافر برا مصر نشوف قنوات البلد اللي احنا فيها بتقدم الإعلام ازاي، لازم الست تقدر توفق بين شغلها وبيتها وزوجها وأولادها، ودلوقت الستات بتقول أنا بشتغل زيي زيك وكل حاجة، ولكن كنا بنتعاون مع بعض في كل حاجة في الحياة، ونقعد نذاكر للولاد.

برنامج “قعدة ستات” تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة “القاهرة اليوم” يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف خلاله نجوم الفن والمجتمع .