تامر حسني في المركز الأول بـ "حوا"

تواصل أحدث أغنيات الفنان تامر حسني، وتحمل اسم “حوا”، احتلال المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الاكثر استماعًا، إضافى إلى حصولها على 2 مليون و200 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "حوا” من كلمات وألحان: تامر حسني، توزيع وميكس وماستر: علي فتح الله، وتقول كلماتها "إشتريت كتاب إسمه

كيف تفهم حوا

قولت هعرف منه

إيه في دماغها جوا

حوا في كل الجنسيات

بجد تركيبه واحده

لو هنسمي في مسميات

أحن حنينه جاحده

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام و بيتردد

بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب

في هدايا و نسدد

آه و نسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم

ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلاً و أنا بتكلم

بتكلم

في جوا دماغ حوا كذا حد

ملاك .. شيطان

والله تعبت

لما تعاملها كده انت و حظك

في اللي ساعتها بقى ماسك ال Shift

وديتها مره للدكتور

دكتور دقيقه و نبقى عندك

سألها مالك ؟

قالتله مالي !

ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام و بيتردد

بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب

في هدايا و نسدد

آه و نسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم

ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلاً و أنا بتكلم

بتكلم ".

آخر أعمال تامر حسني

وكانت آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "تاج" والذي حصد ملايين الجنيهات خلال فترة عرض بجميع دور العرض السينمائية.

أحداث فيلم تاج تدور حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وكان طرح الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنية هرمون السعادة، من ألبوم يحمل نفس الأسم، والأغنية تعد دعائية لفيلمه الجديد تاج، الذي يعرض في السينمات حاليًا.

وتقول كلمات الأغنية:-

مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة

الفنان تامر حسني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022، بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، سمر محمد متولى، عاليا راشد، شهد الشاطر وآخرين.