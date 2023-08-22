محافظ الشرقية يشيد بمجهودات وزاره الأوقاف في تجديد بيوت الله 

خلال لقائه بوزير الأوقاف..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف، ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال للحفاظ على النسيج المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمكتبة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الشرقية في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتجديد وتجهيز المساجد، لتصبح صروحاً إسلامية تنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئه السامية، وكذلك لمناقشة خطة الدعوة بالمحافظة للمضي قدما نحو تنمية وبناء المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات وزاره الأوقاف في أعمال إحلال وتجديد بيوت الله و إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتليق باستقبال المصلين وتأدية الصلوات بجانب دورها الدعوى والوطني الملموس في الدعوة الإسلامية ونشر الفكر المستنير القائم على الإعتدال والوسطية.

وخلال اللقاء وجه محافظ الشرقية الدعوة لوزير الأوقاف لمشاركة أبناء الشرقية إحتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة والذي يُقام في التاسع من سبتمبر من كل عام.

ومن جانبه أعرب وزير الأوقاف عن امتنانه لزيارة محافظ الشرقية لمقر الوزارة ودعوته لمشاركة أبناء المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة، مقدراً مجهوداته الداعمة لمديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، قد استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي حضر للتهنئته بتجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء عن امتنانه لهذه الزيارة والتهنئة، فيما أكد محافظ الشرقية أن قرار السيد الرئيس بتجديد الثقة للمفتي يأتي تتويجًا للجهود المخلصة المبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية.

ووجه محافظ الشرقية الدعوة إلى المفتي لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 2023، بمد خدمة الدكتور شوقي علام مفتيًا للبلاد، لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، اعتبارا من الـ 12 من أغسطس 2023.