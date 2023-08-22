معرض مجاني للملابس الجديدة لدعم 300 مستفيد بالشرقية

نظمت جمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، معرض للملابس الجديدة بالمجان، بقاعة إيزيس بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق، حيث تم توزيع الملابس الجديدة علي 300 مستفيد بقري "النخاس - كفر الحلبي - كفر الاشراف - عزبة الإصلاح" التابعين لمركز الزقازيق وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

أكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما لها من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية لخدمة المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل مكان من أرض المحافظة، وطبقًا لمعايير محددة أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى محافظة الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار مديرعام جمعية الأورمان، إلى أن توزيع الملابس بالمجان لا يتم بشكل عشوائي ولكن يكون للأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن بالشرقية.

ويذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، قد نظمت قافلة طبية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي علي المرضي غير القادرين بقريتي "أبومتنا وبهنيا" التابعتين لمركز ديرب نجم، وقري "حي النصر ومبارك والسلام" التابعين لمركز كفر صقر، بالتعاون مع مستشفيات جامعة الزقازيق، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك"، حيث تم إجراء جميع الفحوصات والأشعات والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مشيدًا بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع ودورها الرائد في العمل الخيرى والمساهمة الكبيرة والفاعلة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

ومن جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، نتشرف بإن تكون جمعية الأورمان جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودوره الذي يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العينى والنقدى و مختلف أشكال المساعدات الاجتماعية للأيتام والأرامل ومعدومى الدخل.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الهدف من إنشاء التحالف الوطنى هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، فبعد ما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت الأن تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، كما يتم التعاون في توجيه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشاؤها بين أعضاء التحالف وهيئة الرقابة الإدارية، لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.