إزالة فورية لحالة تعد بقرية الرحمانية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة شدة خشبية بالدور الارضى مخالفا للقانون بزمام قرية الرحمانية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الحميد رئيس مجلس قروى هو، وتم فك الشدة الخشبية وتمت الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن شدة خشبية استعدادا لصب سملات خرسانية على مساحة 150 متر تقريبا خارج الحيز العمرانى ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية هو وجرى فك الشدة الخشبية فى حينه، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.